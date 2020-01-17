الأولمبي.. مع الثمانية الكبار في آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

تأهل منتخبنا الأولمبي إلى دور الثمانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، المقامة في تايلاند بعد بتعادله مع الأردن 1 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، باستاد بوريرام يونايتد في ختام دور المجموعات ، متصدراً المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي تأهل وصيفاً للمجموعة .

سجل هدف منتخبنا زايد العامري في الدقيقة 41 وأدرك إيهاب الخوالدة التعادل لـ «النشامى» في الدقيقة 80، وتعرّض علي صالح لإصابة قوية خرج على إثرها في منتصف الشوط الأول، ومن بعده يحيى الغساني، وشهدت الدقيقة 12 إلغاء هدف للأبيض سجله محمد شاكر بداعي التسلل، ولجأ الحكم نواف شكر الله لتقنية الفيديو «فار» والتي أكدت صحة قرار الإلغاء.

وبهذه النتيجة يلعب «الأبيض» مع الكبار، ويلاقي منتخب أوزبكستان ،الأحد المقبل باستاد راجا مانجالا في دور الثمانية للبطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، فيما يلعب الأردن مع كوريا الجنوبية في اليوم نفسه، وتقام مباراتان يوم السبت ويلتقي منتخب السعودية مع تايلاند وأستراليا مع سوريا.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا بالتأهل ،وقال خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :نُبارك لمنتخبنا الأولمبي تأهله، ونتمنى التوفيق للاعبين في المباراة المقبلة ومواصلة رحلة تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو.