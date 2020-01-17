مطر الطاير: دعم القيادة يعزّز دور الر ياضة استعداداً للخمسينية المقبلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للرعاية والدعم اللذين ينالهما القطاع الرياضي والرؤية والتوجيهات السديدة لتعزيز مكانة الرياضة في حياة أفراد المجتمع، ودعم المؤسسات والكوادر الوطنية، وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي.

وأضاف: «المرسوم الذي تفضل بإصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية في دبي لإشراف مجلس دبي الرياضي، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم عمل المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبـي، ثم قرار سموه بحوكمة عمل الأندية الرياضية بإمارة دبي، وقد صدرت جميعها وأعلنت خلال أسبوع واحد في مطلع العام 2020؛ يؤكد أن القطاع الرياضي بدبي يستعد للخمسينية المقبلة بخطى راسخة من خلال تشريعات وقوانين سيكون لها الأثر الكبير في الوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، وكذلك دعم أداء رياضيينا وتطوير مستوياتهم التنافسية».

وختم معالي مطر الطاير: «مجلس دبي الرياضي سيعمل على أداء دوره كاملاً وفق المراسيم والقوانين والتشريعات، ووفق أهدافه المرسومة له وتوجيهات رئيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تمثل منهاج عمل لنا، كما سنتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والرياضية من أجل أن يكون عملنا الرياضي خلال الفترة المقبلة أفضل على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية، وأن تكون إنجازاتنا أكبر بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة، والتطور الذي تشهده الدولة في جميع الميادين».