خوري: تعز يز النزاهة والشفافية

المصدر: (دبي - عـدنان الغربي)

أكد أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النصر، أن قرار حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، جاء لخلق بيئة سليمة في عمل الأندية وترسيخ مبادئ الحوكمة والتأكيد على زيادة الوعي بفوائدها كأحد عوامل التطوير والنجاح، ومن أجل إيجاد قواعد إجرائية تستهدف ضمان تطبيق قواعد الحوكمة ومفاهيمها في القطاع الرياضي لتعزيز النزاهة والشفافية.

وقال: القرار يتضمن مجموعة من القوانين والأنظمة الرقابية، التي تهدف إلى تطوير عمل الأندية، من خلال تنظيم وتوزيع الأدوار بين الأطراف، التي يشرف عليها مجلس دبي الرياضي. وأوضح خوري أن القرارات الأخيرة ثم قرار تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية بدبي، وقرار الحوكمة، تصب جميعها في إطار تطوير القطاع وجعله مواكباً للمستقبل.