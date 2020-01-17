شباب الأهلي والنصر ليلة الكبار

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

يستضيف استاد زعبيل في نادي الوصل، في الثامنة من مساء اليوم، المباراة النهائية بين شباب الأهلي والنصر، على كأس الخليج العربي لكرة القدم، ثاني ألقاب الموسم الجاري، والتي يدخلها «فرسان دبي» دفاعاً عن اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي، وبحثاً عن لقب خامس يعزز به صدارته لترتيب الفرق الأكثر فوزاً بالبطولة، فيما يقابله «العميد» بطموح الفوز بلقب ثانٍ في تلك المسابقة، التي سبق وتوج به مرة واحدة عام 2015.

جاهزية الفريقين

لا يعاني شباب الأهلي من أي غيابات مؤثرة قبل مواجهة الليلة، بل يملك الفريق وفرة كبيرة من اللاعبين المميزين، الذين يضعون الجهاز الفني في حيرة اختيار التشكيلة المناسبة للمباراة، خاصة أن «فرسان دبي» يعيشون مرحلة من المعنويات العالية، بفضل نتائجهم وانتصاراتهم الكبيرة في الموسم الجاري، والتي وضعتهم في صدارة ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشارقة الثاني، وأوصلتهم أيضاً إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

في المقابل، يسعى النصر لتجاوز بعض الغيابات المؤثرة في تشكيلته، وتتضمن خسارة جهود محمود خميس ومبارك سعيد، لارتباطهما بالخدمة الوطنية، والظهير الأيمن سعيد سويدان، ولاعب خط الوسط جاسم يعقوب، لوجودهما مع المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في نهائيات كأس آسيا، وخالد جلال للإصابة، وينتظر أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف، باللاعب الحسين صالح في مركز الظهير الأيسر، لتعويض محمود خميس، فيما يملك عدة خيارات في وسط الملعب، على غرار اللاعب الصاعد حسين مهدي وطارق أحمد وحبيب الفردان وحسين عبد الله.

مشوار «فرسان دبي»

تعارض مسار الفريقين في مشوار التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما جمعت بينهما المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، وانطلقت رحلة شباب الأهلي نحو نهائي كأس الخليج العربي، بالتعادل مع العين 2-2 على ملعب استاد هزاع بن زايد، قبل أن يكشر الفريق عن أنيابه الهجومية، ويتجاوز الجزيرة برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات، وشهدت ثالث المباريات تألق الشاب محمد جمعة «بيليه»، وتسجيله هدفين نظيفين في مرمى النصر، لتستمر سلسلة عدم الهزيمة في البطولة، قبل أن يخسر الفريق من الظفرة بهدفين دون رد، وسرعان ما استعاد الفريق توازنه، ليتغلب على اتحاد كلباء بهدف واحد، واختتم المرحلة الأولى بتعادل سلبي مع خورفكان.

مواجهة جاره

وحل شباب الأهلي وصيفاً للمجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر العين، ما وضعه في مواجهة جاره الوصل ثالث المجموعة الثانية في ربع النهائي، وتألق شباب الأهلي في الديربي على ملعب استاد راشد، وتفوق شباب الأهلي بفوز كبير 5-1، ليتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه الجزيرة للمرة الثانية في مباراة مثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، وحسمتها ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 4-2، ليصل حامل اللقب إلى النهائي للعام الثاني على التوالي.

طريق «العميد»

في المقابل، بدأ النصر مشواره في كأس الخليج العربي بقوة، بعدما تفوق على ضيفه اتحاد كلباء في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الثلاثي المحترف براندلي كواس وتوزي ونيغريدو، بعدها بأسبوع تعادل مع خورفكان سلبياً، محافظاً على شباكه نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى على يد شباب الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ثم تعثر النصر أمام العين في استاد هزاع بن زايد بالخسارة 1-3، ولكنه أضاف نقطته الخامسة بالتعادل مع الجزيرة سلبياً، واختتم مبارياته في دور المجموعات، بانتصار مهم خارج الأرض على حساب الظفرة بهدفين نظيفين، من إمضاء نيغريدو وغلوبر ليما.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، ليتأهل إلى ربع النهائي، ويلتقي الفجيرة وصيف المجموعة الثانية، وتمكن من الفوز بهدف وحيد، سجله حبيب الفردان، ليعبر الفريق إلى نصف النهائي، ويلتقي العين مجدداً، ويثأر من خسارته في لقائهما بالمجموعة الأولى، بفوز مثير على ملعب استاد هزاع بن زايد، 4-1 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد سيناريو درامي، إذ تأخر النصر بهدف سجله لاعبه محمود خميس بالخطأ في مرماه بالشوط الأول، لكنه واصل السعي من أجل التعادل، والذي أدركه في الدقيقة 82، عن طريق صانع ألعابه البرتغالي توزي، لتتجه المباراة إلى ركلات الحسم الترجيحية، وفيها كانت الكلمة الأولى للنصر، معلناً وصوله إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه، ومواجهة جاره شباب الأهلي.

حكم النهائي

وعيّنت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم سلطان محمد صالح حكماً للمباراة النهائية باستاد زعبيل، ويضم الطاقم إلى جانب سلطان محمد كلاً من زايد داوود (مساعد أول)، أحمد سالم العبدولي (مساعد ثانٍ)، خالد عبد الله ناجم (حكم رابع)، أحمد سالم خلفان (حكم فيديو)، عيسى الهاجري (مساعد حكم فيديو أول)، أحمد سعيد الراشدي مساعد (حكم فيديو ثانٍ).

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يشهد نهائي كأس الخليج العربي، الكشف عن النسخة الجديدة للكأس، بعدما حصل شباب الأهلي على ملكية الكأس في الموسم الماضي، بفوزه باللقب 4 مرات منذ انطلاق البطولة موسم 2008-2009، وتم تصنيع الكأس الجديدة، بشكل مميز وحديث، ويبلغ وزن الكأس المطلية بالذهب والفضة 12 كيلوغراماً، بارتفاع 70 سنتمتراً، ويتم الكشف عن الكأس الجديدة قبل انطلاق المباراة النهائية الليلة.

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سجل شباب الأهلي، 16 هدفاً خلال مبارياته الثمانية بالبطولة، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، فيما سجل النصر 8 أهداف في 8 مباريات، بمعدل هدف واحد في المباراة.من جهة ثانية، تلقت شباك الأهلي 7 أهداف، بمعدل 0.9 هدف في المباراة، مقابل 6 أهداف تلقتها شباك النصر بمعدل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

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يعد شباب الأهلي، أكثر الأندية المحترفة تتويجاً باللقب، بعد حصوله على اللقب في 4 مواسم، وهي 2011 - 2012 و2013 - 2014 و2016 - 2017 و2018 - 2019، فيما دخلت الكأس خزينة الوحدة مرتين موسمي 2015 - 2016 و2017 - 2018، أما العين، فكان أول بطل للكأس بحصوله على اللقب موسم 2008 - 2009، وتلاه الجزيرة موسم 2009-2010، والشباب 2010 - 2011، وعجمان موسم 2012 - 2013، والنصر موسم 2014 - 2015.

النصر يتدرب 15 دقيقة في ملعب الوصل

تدرب النصر 15 دقيقة فقط (المدة المفتوحة لوسائل الإعلام) على استاد زعبيل بنادي الوصل ثم غادر لاستكمال تدريباته المغلقة باستاد آل مكتوم، بهذه الطريقة النصر ضرب عصفورين بحجر واحد، أولاً نجا من الغرامة التي كان من الممكن أن يتعرض لها من رابطة دوري المحترفين في حال اعتذاره عن التدريب على ملعب المباراة، وثانياً ضمان سرية تدريبات الأخيرة قبل مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي اليوم.