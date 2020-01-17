خميس سالم: دور حاسم لشمبيه وماجد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف خميس سالم حارس مرمى النصر سابقاً والمشرف الفني لحراس المرمى بأكاديمية العميد حالياً أن دور حارسي المرمى في نهائي كأس الخليج العربي أحمد شمبيه (النصر) وماجد ناصر (شباب الأهلي) سيكون لهما دور حاسم في التتويج باللقب، مشيراً إلى أنهما أكدا ذلك في نصف النهائي، بعد أن نجحا في قيادة فريقيهما إلى المباراة النهائية بصدهما لركلتي ترجيح أمام العين والجزيرة، إضافة إلى تألقهما خلال مجريات المباراتين في الوقت الأصلي، وقال: خطأ حارس المرمى مكشوف، أي خطأ قد يكلفه هدفاً في مرماه، بينما قد يخطئ أي لاعب آخر على أرضية الملعب ولا يلاحظ ذلك.

وأضاف: النهائي يلعب على تفاصيل صغيرة خاصة عندما يكون ديربي، وهذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون بيد حارس المرمى سواء خلال المباراة بإنقاذه أهداف محققة أو خلال ركلات الترجيح.

وأوضح خميس سالم أن خبرة حارس المرمى مهمة في مساعدة فريقه في نهائي الكؤوس، وهو أحد أكثر اللاعبين قدرة على قراءة المباراة وتوجيه خط الدفاع.

ويحمل خميس سالم العديد من الذكريات الجميلة عن دربي الفريقين، مشيراً إلى أنه نجح في التصدي لركلتي ترجيح خلال مواجهة سابقة ضد شباب الأهلي، وقال: أذكر أن إحدى مبارياتنا ضد شباب الأهلي حسمها التعادل قبل أن ننجح في الـتأهل من بوابة ركلات الترجيح، ونجحت حينها في التصدي لركلتين، لعبت العديد من لقاءات الديربي، ولكن هذه المباراة كانت أفضل ذكرى.