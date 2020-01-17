شمبيه وطارق وخميس.. 5 نهائيات

تضم تشكيلة النصر في الموسم الحالي 3 لاعبين هم الأكثر حضوراً في النهائيات الـ5 التي لعب العميد في السنوات الـ6 الأخيرة بدءاً من نهائي كأس الأندية الخليجية الذي غاب عنه شمبيه بسبب الإيقاف لكنه كان أحد أبطاله بعد أن ساهم بقسط كبير في وصول فريقه إلى المباراة النهائية خصوصاً في ربع النهائي عندما تصدر لركلتي ترجيح أمام الجهراء الكويتي، إضافة إلى طارق أحمد ومحمود خميس الذي يغيب اليوم بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية.

وتواجد الثلاثي في نهائي كأس الخليج العربي ثم نهائي كأس رئيس الدولة في موسم 2014-2015، ثم في نهائي كأس رئيس الدولة في موسم 2016-2017 ويعد نهائي كأس الخليج العربي اليوم الخامس في مشوار اللاعبين الـ3 مع النصر.