كوندي بديلاً لمارياني

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

استبعد شباب الأهلي، لاعبه السويسري مارياني من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وقام بقيد الإسباني بيدرو كوندي، خلال فترة القيد الشتوي الحالي، وبات في إمكان كوندي المشاركة مع «فرسان دبي» اليوم، أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي. ومنحت إدارة الفريق، كوندي اللاعب الجديد، القميص رقم 10، فيما لم يتحدد مستقبل مارياني، والذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع شباب الأهلي.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع مارياني، قادماً من ليفيسكي صوفيا البلغاري، وسبق ولعب مع زيوريخ في 2013، وانتقل على إعارة إلى شافهاوسن، ثم انضم إلى لوغانو السويسري في 2016، وبالطريقة نفسها إلى ليفيسكي صوفيا في 2018.