ماجد ناصر: التفاصيل الصغيرة تحكم النهائي

قال ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، إن فريقه لديه مهمة صعبة، وإن الكل يعرف ما يقدمه النصر من مستوى جيد في كل مبارياته الأخيرة، وإن التفاصيل الصغيرة تحكم نتيجة مثل تلك المباريات، وتوقع «قلب الأسد» مباراة على مستوى عالٍ، وأن المدرب سيختار التشكيلة المناسبة لتحقيق الحفاظ على كأس الخليج العربي.

وعن إمكانية وصول المباراة لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، أضاف: «أتمنى عدم الوصول إلى ركلات الجزاء في نهائي كأس الخليج العربي، وإذا وصلنا إليها، فهناك دراسة مع مدرب حراس المرمى، لكيفية تسديد لاعبي النصر لركلات الترجيح».

وحول رؤيته لعناصر الخطورة في النصر، قال: «النصر من شبح الهبوط إلى نهائي الكأس، ونحن نعرف أن لديه هدافاً خطيراً هو نجريدو، ولكن العين ستكون على الكل من مدافعين أو مهاجمين، ولعبنا 7 مباريات مع النصر آخر موسمين، وكل منا يعرف الآخر جيداً».