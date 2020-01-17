أروابارينا: مطلوب التركيز وعدم الاستماع إلى الترشيحات

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن لدى فريقه مباراة مهمة أمام النصر، والذي وصفه بـ«الخصم القوي» مؤكداً أن اللقاء بين كبيرين، وأن للمباراة بين الفريقين تاريخ طويل وجماهيرية كبيرة، مشدداً على أن المنافس لديه طموح الفوز، لأنه أحد الأندية الكبيرة في الإمارات، وطالب لاعبيه بعدم الاستماع لما يقال حول المباراة، وعن ترشيح فريقه للفوز باللقب، والتركيز على اللقاء.

مشيراً إلى أن الفوز والغلبة للفريق الأكثر تركيزاً في المباراة بعيداً عن المؤثرات الخارجية وقال: «نحن نتمنى تقديم مباراة جيدة عن المباريات السابقة، ويحكم في مثل تلك المباريات المتعادلة الكفة، التفاصيل الصغيرة، وهدفنا الحفاظ على كأس الخليج العربي، ولاعبونا لديهم طموح كبير لتحقيق هذا الإنجاز».

التشكيلة المناسبة

وأضاف: «جميع اللاعبين تحت أمر الجهاز الفني وسنحدد التشكيلة المناسبة للمباراة، ونحن نعرف معنى خوضنا مباراة نهائية وأهميتها لنا كناد ولجماهيرنا، ونصيحتي للاعبين الاستمتاع بتلك المباراة، وتقديم أفضل ما لديهم لأنه ليس من السهل وصول اللاعبين دائماً إلى المباريات النهائية، ولكن مع تحمل المسؤولية وأهمية اللعب على اللقب، وأطلب أيضاً من اللاعبين، إظهار الروح والرغبة القوية وطموح التحدي لدى اللاعبين، والمعروفة عن شباب الأهلي، لتقديم مباراة راقية تليق بلقاء النهائي».

ترشيحات

وعن الترشيحات القوية لفوز شباب الأهلي بالبطولة، قال المدرب: «في كرة القدم هناك 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، وتقابلنا مرات عديدة مع النصر، وأصبح الفريقان كتاباً مفتوحاً، وسنخوض مباراة نهائية المطلوب فيها التركيز، رغم الضغوطات الكبيرة، ونحن قادرون على تقديم مباراة كبيرة، وأطالب اللاعبين بعدم الاهتمام بما يدور من أراء خارجية حول المباراة، لأننا نحتاج للمزيد من التركيز».

مشاركة

بالنسبة لإمكانية مشاركة بيدرو كوندي في المباراة، والفارق بين لقاء النصر في النهائي، ولقائه في الدور الأول، قال: «لا أعرف حتى الآن إمكانية مشاركة كوندي بعد تسجيله، وسأتحدث معه في التدريب الأخير، لمعرفة مدى جاهزيته الفنية والبدنية للقاء، وسعيد بانضمام اللاعب لشباب الأهلي، وأتمنى تأقلمه واندماجه مع الفريق، أما بالنسبة للقاء النصر اليوم، فسيكون نهائياً قوياً، وأهمية المباراة واضحة من التغطية الإعلامية الكبيرة، وهذا يزيد من الضغط على الفريقين، وكل مدرب له ثقة في لاعبيه، ويعكس معهم مدى أهمية اللقاء».

مسيرته

أجاب مدرب شباب الأهلي، عن شعوره بخوض النهائي الخامس في مسيرته بالإمارات، قال: «أشكر جميع اللاعبين الذين دربتهم، لأنهم أصحاب الإنجاز في الوصول إلى خامس نهائي، وكمدرب ما علي سوى العمل بأقصى جهد، ومتفهم صعوبة المباراة، وسنحاول الوصول إلى الكأس أمام منافس كبير له منا كل الاحترام».

9

أدار 9 حكام للساحة، مباريات نهائي كأس الخليج العربي في نسخها الـ 11، برصيد مباراتين لكل من محمد عبد الله حسن في موسمي 2008 - 2009 و2014 - 2015، وعمار الجنيبي موسمي 2011 - 2012 و2017 - 2018، وقاد محمد الجنيبي نهائي 2009-2010، وعلي حمد 2010 - 2011، ويعقوب الحمادي 2012 - 2013، وسلطان عبد الرزاق المرزوقي 2013 - 2014، وعادل النقبي 2015 - 2016، وحمد علي يوسف نهائي 2016 - 2017، وأدار أحمد عيسى نهائي النسخة الماضية 2018 - 2019.

5

بدأ النصر استعداداته للمباراة النهائية بعد راحة 24 ساعة يوم السبت الماضي فقط، عقب الفوز في نصف النهائي على العين، وخاض 5 حصص تدريبية، خصص المدرب واحدة منها لتمارين اللياقة بصالة الجيم، والبقية تكتيكية أقيمت حصتين منها وراء أبواب مغلقة، حفاظاً على التركيز وعلى سرية الطريقة، التي سيعتمدها النصر مساء اليوم.