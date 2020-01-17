كرونـو: أعيش لحظة استثنائية مع العميد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر عن أنه يعيش لحظة استثنائية في مسيرته عندما يخوض نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي اليوم، معرباً عن تفاؤله بتحقيق اللقب.

وقال: لن أقول إنها مجرد مباراة لأن ذلك غير صحيح، إنه نهائي ولكن تحضيراتنا له جاءت عادية ولم نخرج عن المألوف حتى لا نخلق ضغوطاً إضافية على اللاعبين خاصة الشباب منهم الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من المباريات، فريقنا على أتمّ الاستعداد والجاهزية والأجواء إيجابية داخل غرفة تبديل الملابس، نحترم شباب الأهلي ومدربه، نحن نملك لاعبين رائعين وباستطاعتنا الفوز على أي فريق، النهائي سيكون مختلفاً عن المواجهات السابقة، لقد تعلمنا من الأخطاء التي ارتكبناها في لقاء الكأس وجاهزون للرد.

واعترف كرونو بأهمية محمود خميس في تشكيلة النصر، خاصة أن مستواه متطور في الفترة الأخيرة ولعب دوراً مهماً في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، مؤكداً في الوقت نفسه أن غيابه بسبب التزامه بالخدمة الوطنية لن يؤثر على الفريق لأن الحسين صالح جاهز لتعويضه.

وعن رأيه في الاسباني بيدرو كوندي المهاجم الجديد لشباب الأهلي، كشف كرونو أنه كان وراء تعاقد بني ياس مع اللاعب في الموسم الماضي بعدما شاهده في الدوري اليوناني، ووصفه بالمهاجم الجيد، وأضاف: تعاقد شباب الأهلي مع كوندي يعني أن طموحه كبير للفوز باللقب وأن هناك عملاً جدياً من أجل المنافسة ولكن المباراة بيد لاعبي النصر.

وعبر مدرب النصر عن سعادته بخوض أول نهائي في الكرة الإماراتية وبعد 3 أشهر فقط من استلامه تدريب النصر، وقال: ليس هناك مباراة للمدربين، اللاعبون هم على أرضية الملعب، وأنا لا أملك عصا سحرية، لقد جئت منذ 3 أشهر في وقت لم يفز فيه الفريق منذ شهرين، والآن نحن في النهائي وتقدمنا إلى المركز الثالث في الدوري.

وأشار كرونو إلى أن الحضور الجماهيري قليل وليس في مستوى العروض التي يقدمها فريقه، داعياً جماهير العميد إلى الحضور بكثافة في النهائي لأن مستوى لاعبيه يستحق أن تكون المدرجات ممتلئة بهم.