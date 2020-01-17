كرنفال احتفالي

أعدت رابطة المحترفين مهرجاناً احتفالياً، وتبدأ فعالياته من الخامسة مساءً، في محيط استاد زعبيل، بتواجد سيرك متحرك وفرقة استعراضية، ثم منطقة المشجعين، الذين سيستمتعون بالألعاب الإلكترونية، والمهارات الكروية والتحديات الرياضية. ويحظى زوار منطقة المشجعين بجوائز وهدايا فورية، مثل أدوات تشجيعية، شالات، أساور، ملصقات بشعار علم الدولة، وعبوات مياه سهلة الاستخدام.

وتتواصل المفاجآت بين شوطي المباراة، بإقامة مسابقة فقاعات كرة القدم في أرض الملعب بمشاركة الجماهير التي سجلت طلب المشاركة في منطقة المشجعين قبل انطلاق المباراة، ثم الإعلان عن الفائزين في السحب على تذاكر المباراة للحصول على جوائز مختلفة تسلم بنهاية المباراة. أما الجائزة الكبرى، سيارة أودي «A3»، المقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية.