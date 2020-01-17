70 مدرباً في ورشة «تطوير اللاعبين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي في مقره في مدينة زايد الرياضية على مدار يومين، ورشة «تطوير اللاعبين» ضمن برنامج اتفاقية التعاون مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، بهدف تعزيز ورفع المستوى الاحترافي لكرة القدم في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 70 مدرباً ومدربة لفرق المراحل العمرية لأندية أبوظبي. وافتتح خلف الواحدي مدير إدارة المنشآت والتراخيص في مجلس أبوظبي الرياضي الورشة.

مؤكداً أهمية برنامج التعاون بين المجلس و«لا ليغا» لكونه يشمل كل المحاور المتعلقة بكرة القدم للوصول إلى المستوى الاحترافي المطلوب. وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال البرنامج إلى رفد الكوادر التدريبية في أندية أبوظبي بكل ما هو متبع في إحدى أهم الدوريات الأوروبية، مشدداً على الجميع الاستفادة من محاور الندوة.