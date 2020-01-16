إصابة كاحل قدم ليما الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

تعرض البرازيلي ليما نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم للاصابة في كاحل القدم، وذلك بعد مضي 20 دقيقة من زمن الشوط الأول لمباراة الامبراطور الودية امام نظيرة خورفكان مساء اليوم على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، والتي انتهت بخسارة الوصل بثلاثية نظيفة



تفاصيل الإصابة

وفي تفاصيل الإصابة، تقدم هداف الوصل ليما لتنفيذ ركلة جزاء لمصلحة الامبراطور عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، لكنه اهدرها نتيجة تعثره عند تنفيذ الركلة، لتذهب الكرة فوق عارضة خورفكان، فيما خرج ليما مصابا بكاحل القدم.

فحوصات طبية



ومن المتوقع أن يخضع ليما لفحوصات طبية في ناديه الوصل لمعرفة طبيعة الإصابة، وحاجته للشفاء العاجل منها.

تفاصيل المباراة

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة الودية، فقد انتهى شوطها الأول بتقدم خورفكان بهدفين دون رد، قبل إضافة هدفه الثالث مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء.



أكبر عدد

وحاول الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، استثمار الشوط الثاني من المباراة باشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين بهدف الوقوف على المستوى والجاهزية استعدادا للمباراة الرسمية أمام ضيفه اتحاد كلباء 23 الجاري ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي.