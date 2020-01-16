النصر يتدرب 15 دقيقة فقط في ملعب الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تدرب النصر 15 دقيقة فقط ( المدة المفتوحة لوسائل الإعلام) على استاد زعبيل بنادي الوصل ثم غادر لاستكمال تدريباته المغلقة بإستاد آل مكتوم، بهذه الطريقة النصر ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا نجاته من الغرامة التي كان من الممكن أن يتعرض لها من رابطة دوري المحترفين في حال اعتذاره عن التدريب على ملعب المباراة، وثانيا ضمان سرية تدريبات الأخيرة قبل مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي غدا.