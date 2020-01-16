أروابارينا يطالب لاعبي شباب الأهلي بالتركيز أمام النصر

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن لدى فريقه مباراة مهمة أمام النصر، والذي وصفه بـ"الخصم القوي"، وشدد على أن المنافس لديه طموح الفوز، لأنه أحد الأندية الكبيرة في الإمارات.

وطالب لاعبيه بعدم الاستماع لم يقال حول المباراة، وعن ترشيح فريقه للفوز باللقب، والتركيز على اللقاء، وقال: "نحن نتمنى تقديم مباراة جيدة عن المباريات السابقة، ويحكم في مثل تلك المباريات المتعادلة الكفة، التفاصيل الصغيرة، وهدفنا الحفاظ على كأس الخليج العربي، ولاعبينا لديهم طموح كبير لتحقيق هذا الإنجاز".

وأضاف: "جميع اللاعبين تحت أمر الجهاز الفني وسنحدد التشكيلة المناسبة للمباراة، ونحن نعرف معنى خوضنا مباراة نهائية وأهميتها لنا كنادي ولجماهيرنا، ونصيحتي للاعبين الاستمتاع بتلك المباراة، وتقديم أفضل ما لديهم لأنه ليس من السهل وصول اللاعبين دائماً إلى المباريات النهائية، ولكن مع تحمل المسؤولية وأهمية اللعب على اللقب، وأطلب أيضاً من اللاعبين، اظهار الروح والرغبة القوية وطموح التحدي لدي اللاعبين، والمعروفة عن شباب الأهلي، لتقديم مباراة راقية تليق بلقاء النهائي".

وعن الترشيحات القوية لفوز شباب الأهلي بالبطولة، قال المدرب: "في كرة القدم هناك 11 لاعب ضد 11 لاعب، وتقابلنا مرات عديدة مع النصر، وأصبح الفريقين كتاب مفتوح، وسنخوض مباراة نهائية المطلوب فيها التركيز، رغم الضغوطات الكبيرة، ونحن قادرون على تقديم مباراة كبيرة، وأطالب اللاعبين بعدم الاهتمام بما يدور من أراء خارجية حول المباراة، لأننا نحتاج للمزيد من التركيز".

بالنسبة لإمكانية مشاركة بيدرو كوندي في المباراة، والفارق بين لقاء النصر في النهائي، ولقاءه في الدور الأول، قال: "لا أعرف حتى الآن إمكانية مشاركة كوندي بعد تسجيله، وسأتحدث معه في التدريب الأخير، لمعرفة مدى جاهزيته الفنية والبدنية للقاء، وسعيد بانضمام اللاعب لشباب الأهلي، وأتمنى تأقلمه واندماجه مع الفريق، أما بالنسبة للقاء النصر غداً، فسيكون نهائي، وأهمية المباراة واضحة من التغطية الإعلامية الكبيرة، وهذا يزيد من الضغط على الفريقين، وكل مدرب له ثقة في لاعبيه، ويعكس معهم مدى أهمية اللقاء".

أجاب مدرب شباب الأهلي، عن شعوره بخوض النهائي الخامس في مسيرته بالإمارات، قال: "أشكر جميع اللاعبين الذين دربتهم، لأنهم أصحاب الإنجاز في الوصول إلى خامس نهائي، وكمدرب ما علي سوى العمل بأقصى جهد، ومتفهم صعوبة المباراة، وسنحاول الوصول إلى الكأس أمام منافس كبير له منا كل الاحترام".

ومن جانبه، قال ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، أن فريقه لديه مهمة صعبة، وأن الكل يعرف ما يقدمه النصر من مستوى جيد في كل مبارياته الأخيرة، وأن التفاصيل الصغيرة تحكم نتيجة مثل تلك المباريات، وتوقع "قلب الأسد" مباراة على مستوى عالي، وأن المدرب سيختار التشكيلة المناسبة لتحقيق الحفاظ على كأس الخليج العربي.

وعن إمكانية وصول المباراة لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، أضاف: "أتمنى عدم الوصول إلى ركلات الجزاء في نهائي كأس الخليج العربي، وإذا وصلنا إليها، فهناك دراسة مع مدرب حراس المرمى، لكيفية تسديد لاعبي النصر لركلات الترجيح".

وحول رؤيته لعناصر الخطورة في النصر، قال: "النصر من شبح الهبوط إلى نهائي الكأس، ونحن نعرف أن لديه هداف خطير هو نجريدو، ولكن العين ستكون على الكل من مدافعين أو مهاجمين، ولعبنا 7 مباريات مع النصر آخر موسمين، وكل منا يعرف الآخر جيداً، ولا أتوقع مباراة سهلة على الفريقين، ورغم أن البطولة تبدأ بصورة تنشيطية، وتصل لنهائي بين فريقين كبيرين، وأتمنى أن يكون شباب الأهلي قدر المسؤولية والمستوى، ووسط حضور جماهيري كبير".