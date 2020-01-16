كوندي بديلاً لمارياني في قائمة شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استبعد شباب الأهلي، لاعبه السويسري مارياني من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وقام بقيد الاسباني بيدرو كوندي، خلال فترة القيد الشتوي الحالي، وبات في إمكان كوندي المشاركة مع "فرسان دبي" غداً، أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي.

ومنحت إدارة الفريق، كوندي اللاعب الجديد، القميص رقم 10، وهو الرقم الخالي منذ بداية هذا الموسم، فيما لم يتحدد مستقبل مارياني، والذي ما يزال مرتبطاً بعقد مع شباب الأهلي.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع مارياني، قادماً من نادي ليفيسكي صوفيا البلغاري، والذي سبق ولعب مع زيوريخ السويسري في 2013، وانتقل على سبيل الإعارة إلى شافهاوسن السويسري، ثم انضم لوغانو السويسري في صفقة انتقال حر في 2016، ثم انضم بالطريقة نفسها إلى ليفيسكي صوفيا البلغاري في 2018.