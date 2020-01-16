ارنست ينضم لكتيبة الذئاب

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أغلق نادي الفجيرة ملف الأجانب وقام بضم المُحترف الغاني آرنست أسانتي القادم من نادي الحزم السعودي محترف الجزيرة قبل موسمين ،ونشر موقع النادي صورة للاعب الغاني مع رسالة ترحيب به في قلعة الذئاب حيث تم قيدهُ في كشوفات الذئاب مكان الايفواري كواسي مارسيال الذي لم يلبي طموحات الفجيرة فكان قرار إدارة النادي الاستنعاء عنه والتعاقد مع لاعب خط الوسط اسانتي لينضم الى الثلاثي البرازيلي فرناندو غبراييل وجوناثان وجِيفرسون أسيس الذي حل خلفاً لليبيري وليام جيبور ، من ناحية أخرى لاتزال إدارة نادي خورفكان تكثف بحثها عن المحترفين الأجانب قبيل اغلاق فترة الميركاتو الشتوي الحالي يوم 3 فبراير القادم .