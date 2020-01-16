ختام بطولة كرة القدم الإلكترونية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

توج اللاعب سليمان حمد بلقب بطولة كرة القدم الإلكترونية في دبي، التي أقيمت بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع نادي (إكسايل) للرياضات الإلكترونية و(ڤي سلاش)، وبدعم من شركة (زمزم) للتوزيع، ونال البطل الميدالية الذهبية ودرع البطولة، فيما حصد الوصيف والميدالية الفضية، اللاعب جمال الجنيبي، وجاء اللاعب أحمد الجنيبي ثالثاً، وحصد الميدالية البرونزية.

من جهته، عبّر سلطان سالم بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن بالغ سعادته وفخره بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من محبي هذه اللعبة الشهيرة.