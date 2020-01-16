500 ألف درهم جائزة بطل السوبر المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أعلن محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، المسؤول عن ملف مباراة السوبر المصري، زيادة قيمة الجوائز عن التي حصل عليها الفريقان المشاركان في النسخة الماضية، ووفقاً لهذه الزيادة، يحصل بطل السوبر على 500 ألف درهم إماراتي، بزيادة 150 ألف درهم عن العام الماضي، بينما يحصل الوصيف على 300 ألف درهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في القاهرة، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وقال عارف العواني، خلال المؤتمر الصحافي، إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربي وأفريقي، يجمع الأهلي والزمالك، وأوضح "إننا في الإمارات، سعداء باستضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وأمامنا تحدٍ لخروج المباراة بشكل مميز، بعد استضافة أكثر من سوبر في السنوات الماضية".

أسباب

وتقام المباراة يوم 20 من فبراير المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بين فريق الأهلي كونه بطل الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر، وهذه هي المرة الرابعة التي تستضيف دولة الإمارات مباراة السوبر.

وعن سبب اختيار موعد وملعب السوبر، قال فضل، إنه تم الاستقرار على إقامة السوبر في العشرين من فبراير المقبل، لأنه يوم مميز رقمياً «20- 02 - 2020»، أما بالنسبة لاختيار الملعب، فالإمارات تمتلك ملاعب على مستوى عالٍ من الجودة والتميز، وتم اختيار ملعب محمد بن زايد، بعد زيارة للجنة التي وجدت في دولة الإمارات، لأنه تم بناؤه على مواصفات عالمية، إلى جانب سعته التي تصل إلى 37 ألفاً.

من جانبه، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إن الاتفاق على إقامة المباراة، تم خلال لحظات دون مفاوضات، حيث إن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي جيدة وطبية للغاية، وأضاف أن هدف الطرفين خروج المباراة بشكل مشرف للكرة المصرية، متمنياً أن نكون عند حسن ظن الجميع.

وحضر المؤتمر ممثلان عن طرفي اللقاء، الأهلي والزمالك، حيث حضر خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب، ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.