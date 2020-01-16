ميركاتو الشتاء هدوء بالمحترفين ونشاط للهواة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يشهد «ميركاتو اللاعبين الشتوي»، الذي فتح أبوابه أمام الأندية منذ 11 يوماً، هدوءاً من أندية المحترفين، ونشاطاً ملاحظاً لأندية الهواة، وبحسابات النسب المئوية، فإن 30 % من الأندية استفادت من فرصة قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن معظم الأندية تنتظر للساعات الأخيرة من مساء 3 فبراير المقبل، وهو الموعد الأخير للقيد، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام الأندية، سواء في المحترفين أو الهواة، بتغيير عدد من عناصرها الذين لم يوفقوا في مشوارهم خلال المرحلة الأولى من المنافسات، واستقدام لاعبين جدد، يواكبون طموحات المرحلة المقبلة.

والغريب أن الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا، مثل الشارقة وشباب الأهلي والعين والوحدة، لم تسجيل أياً من اللاعبين الجدد، لمواجهة المنافسات التي أصبحت على وشك الانطلاق، حيث يدرس الشارقة التعاقد مع لاعب سوبر، في حال تأكد غياب نجمه إيغور لفترات أطول مما هو متوقع، فيما تشير المصادر إلى اقتراب شباب الأهلي من التعاقد مع اللاعب الإسباني بيدرو كوندى، فيما وقفت معظم الأندية على مستوى لاعبيها، سواء من المواطنين أو الأجانب، وقامت بتقييم الموقف كاملاً، وبناء عليه، سيقوم بعضها بعملية استبدال أو قيد جديد خلال الأيام المقبلة.

نشاط وحداوي

وخلال الأيام الماضية، شهد «ميركاتو اللاعبين» إقبالاً ضعيفاً من أندية المحترفين، باستثناء نادي الوحدة، الذي قام بضم عدد من اللاعبين المتميزين، مثل بيدرو ولوكاس وميونج، وجميعهم من المواهب الشابة، كما قام بضم اللاعب الدولي خميس إسماعيل، الذي يمثل إضافة للفريق، لخبرته في مركز «الارتكاز»، وكذلك فارس جمعة، وهو لاعب دولي ولديه الخبرة، مع عودة خالد الظنحاني، وبشكل عام، اللاعبون الذين تم التعاقد معهم متميزون ويملكون خبرة جيدة، ولا يزال النادي يفكر في التعاقد مع أجنبي رابع يلعب في الهجوم.

فيما أعلن الفجيرة عن تعاقده مع البرازيلي جيفرسون اسيس.

أندية الهواة

وتعاقد «الصقور» مع اللاعبين محمد جمال وسبيل غازي، وتعاقد دبا الحصن مع اللاعب مانع البارود من اتحاد كلباء بنظام الإعارة. ويفاوض مسؤولو التعاون بعض اللاعبين الأجانب، لتعويض رحيل الإيفواري كوفي ميشاك.

وضم مسافي المهاجم الكرواتي إيفان بابلو، بديلاً عن السنغالي بابا ويغو.

وتعاقد العروبة مع خالد شماريخ من اتحاد كلباء، بنظام الإعارة، ويقترب في الوقت نفسه من التعاقد مع الفرنسي هاري نوفيلو لاعب بني ياس السابق.