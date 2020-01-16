النصر يهزم خورفكان في «الصالات»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

سطر فريق نادي النصر فوزاً مهماً وغالياً على مستضيفه خورفكان بهدف جلال الصيادي في الدقيقة الأولى من اللقاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات، وظل العميد محافظا على تقدمه طيلة زمن المباراة ولم يوفق لاعبو فريق خورفكان في الوصول إلى شباك محمد سالم حارس النصر، وبهذه النتيجة يرفع عميد الصالات رصيده إلى 17 نقطة ويتجمد خورفكان في 14 نقطة.

أما المباراة الثانية التي انتهت بتغلب الحمرية على ضيفه مليحة بنتيجة 5-4 فقد جاءت متكافئة في كل تفاصيلها، خصوصا من حيث السرعة والتحول في الأداء والانتشار واللعب الجميل وكانت مباراة مفتوحة هجوميا على مصراعيها، ليحصل الحمرية على أول فوز له هذا الموسم في الدوري رافعا رصيده إلى 4 نقاط وتجمد مليحة في 6 نقاط.

شهد المباراة جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية، الذي حرص عقب نهاية المباراة على الاجتماع مع لاعبي فريقه في وسط الملعب، وأشاد بالمستوى الفني الذي قدموه ، وقال لهم ننتظر منكم الأفضل في المباريات القادمة، وأشاد بتركيز اللاعبين خلال المباراة ، وطالبهم ببذل مزيد من الجهود في الفترة المقبلة.