راشد النعيمي يستقبل الطفل سلطان سالم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمكتبه أمس، الطفل سلطان سالم الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، والذي ظهر أخيراً في مداخلة في برنامج الخط الرياضي لقناة الشارقة الرياضية، وضرب المثل الأعلى في التشجيع المثالي للأندية، فرغم انتمائه لناديي العين وعجمان، إلا أنه يملك وجهة نظر إيجابية تجاه الأندية والمنتخب، ولديه ثقافة كروية ليس فقط على مستوى كرة القدم المحلية، بل أيضاً على المستوى العالمي.

فخر

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بهذا الطفل الذي يُمثل نموذجاً يحتذى به لكل الجماهير، ويؤكد أن هناك من بين الجماهير من يتعامل مع الأندية والمنتخبات الوطنية بروح إيجابية بعيداً عن التعصب، كما يملك فكراً كروياً، وتحدث بإيجابية عن كل الأندية، وهو ما دفعنا لتكريمه من أجل أن يكون قدوة لكل الأجيال الحالية، مؤكدا أن شخصية الطفل سلطان كشفت أن هناك جيلاً واعياً يفكر بشكل سليم، وهو ما يسعدنا لأنه يمثل الأجيال القادمة، والتي تحمل مستقبل كرة القدم الإماراتية.

تضافر

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود خلف المنتخب والتشجيع بروح إيجابية، خاصة أن المنتخب أمام مرحلة مهمة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، كما أن ما قاله الطفل سلطان يمثل رسالة إلى أن الانتماء للأندية ليس مرتبطاً بلاعب، كما وجه رسالة أيضاً إلى الجمهور بحضور المباريات وتشجيع الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات والبطولات.