«الأولمبي» والأردني.. معركة الصدارة

المصدر: بوريرام - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم أمام نظيره المنتخب الأردني على ستاد بوريرام يونايتد في الخامسة والربع عصراً بتوقيت الإمارات، مواجهة القمة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، في ختام مباريات المجموعة الرابعة التي تقام ضمن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. في ذات التوقيت الذي تُقام فيه المباراة الثانية بالمجموعة التي تجمع منتخبي فيتنام وكوريا الشمالية باستاد راجا مانجالا بالعاصمة بانكوك.

وتبدو حظوظ منتخبنا الأولمبي قوية في بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط وفيتنام ثالثاً بنقطتين وكوريا الشمالية بالمركز الأخير من دون أي رصيد من النقاط، ويلعب منتخبنا المباراة بفرصتي التعادل أو الفوز لضمان التأهل من دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

وأكمل منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية اليوم تحت قيادة البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، وشملت التدريبات تطبيق بعض الجوانب التكتيكية وطريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه المنتخب في المباراة إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي والهجومي.

وتسود حالة من التفاؤل في أروقة المنتخب بقدرة الأبيض على التأهل والذهاب إلى الأدوار المتقدمة وخاصة بعد المستوى الإيجابي الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الماضيتين أمام فيتنام وكوريا الشمالية وعدم تلقي المنتخب أي هدف إضافة إلى التعاون الكبير بين كافة أعضاء المنتخب من جهاز فني وإداري وكذلك اللاعبين الذين يشجعون بعضهم دائماً سواء في التدريبات والمباريات.

تركيز

طمأن جمال بو هندي مدير منتخبنا الأولمبي الجماهير الإماراتية على جاهزية المنتخب لمواجهة الأردن، وشدد بو هندي على أهمية تحقيق الفوز وحسم أمر التأهل للمرحلة المقبلة من دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى، لافتاً إلى أن اللقاء يجمع منتخبين قويين يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث وخطف صدارة المجموعة.

ووصف بو هندي المنتخب الأردني بالمنافس الشرس، مبيناً أنه نجح في حصد أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ليضمن تأهله للمرحلة المقبلة، مضيفاً إن المباراة لن تكون سهلة.

وطالب مدير المنتخب اللاعبين بالتركيز أكثر وبذل كل الجهد الممكن للحصول على النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن المواجهة تحتاج إلى جهد أكبر، وتتطلب أن يقاتل الجميع بقوة طوال التسعين دقيقة حتى يتحقق الهدف المنشود.

وختم بو هندي حديثه بتجديد الثقة باللاعبين، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدموه في المباراتين السابقتين ومتمنياً أن يكون الأداء أفضل في المباراة الثالثة ويتوجوا جهودهم بالتأهل ومواصلة رحلة تحقيق حلم التأهل إلى طوكيو.

ووصف سعيد سويدان لاعب نادي النصر ومنتخبنا الأولمبي المباراة بأنها بوابة العبور إلى الدور ربع النهائي ولفت سويدان إلى أن المباراة تحتاج لبذل جهد مضاعف لتحقيق النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى تساوي المنتخبين في النقاط وهو الأمر الذي يزيد أهمية المباراة ويرفع درجة إثارتها، مؤكداً أن المنتخب الأردني قدم مستويات جيدة خلال هذه البطولة.

سكورزا: هدفنا الفوز

أكد ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي، جاهزية كافة اللاعبين لخوض مباراة اليوم أمام المنتخب الأردني، والتي وصفها بالصعبة والقوية، خاصة في ظل تساوي النقاط وامتلاك 3 منتخبات فرصة الصعود إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أنه، وعلى الرغم من اللعب بفرصتي التعادل أو الفوز، إلا أنه سيلعب من أجل تحقيق الفوز، والتأهل عن جدارة عن هذه المجموعة الصعبة.

عبد القادر: مباراة حذرة

شدد أحمد عبد القادر مدرب الأردن على أهمية الحذر في التعامل مع مباراة فريقه أمام منتخبنا، وقال: في مثل هذه البطولات لا يمكن أن تلعب من أجل التعادل، فهو أمر خطير للغاية. وأردف بالقول: يمكن أن تتغير المباراة في لحظات، هذه هي طبيعة كرة القدم، وبالتالي يجب أن نلعب بعقلية الفوز، ولكن إذا انتهت المباراة بالتعادل فإننا يمكن أن نتقبله إذا كان كافياً للتأهل .