184 حكماً يشاركون في اختبارات اللياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس الفترة الثانية لاختبارات اللياقة البدنية لقضاة الملاعب للموسم الرياضي 2019 - 2020، والتي نظمتها إدارة قضاة الملاعب على مدار 3 أيام في نادي ضباط شرطة الشارقة، بمشاركة 184 حكماً من قضاة ملاعب الفريق الأول والمجموعة الثانية والمراحل السنية والمستجدين.

وشهد ختام الاختبارات البدنية، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعلي حمد البدواوي عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، رئيس لجنة قضاة الملاعب، وحمد حسن بن حنيفة وعوض مسري الظاهري وإبراهيم محمد المهيري أعضاء اللجنة، وأحمد يعقوب فني مُقيّمي ومحاضري الحكام.

وكرّم علي حمد البدواوي، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بإهدائه الشعار التذكاري لاتحاد الكرة، ناقلاً لقيادة شرطة الشارقة، تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء اللجنة الانتقالية، مثمناً مبادرة وتوجيه قائد عام شرطة الشارقة باستضافة نادي الضباط لاختبارات اللياقة البدنية لقضاة الملاعب، مثنياً على تسخير كافة إمكانات ومنشآت النادي، ووضعها تحت تصرف لجنة الحكام طوال الموسم الرياضي، ما كان له الأثر الإيجابي في تنفيذ برنامج لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية.

وأشاد رئيس لجنة قضاة الملاعب، بالمبادرة التي وصفها بالرسالة المُلهمة، التي تعبّر عن التضافر والتعاون بين مؤسسات الدولة لتشجيع ودعم الرياضة.