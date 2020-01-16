دبي الرياضية في قلب نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قنوات دبي الرياضية، عن مواكبته الإعلامية لنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستجمع فريقي النصر وشباب الأهلي في الثامنة مساء الجمعة (17 يناير)، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، وذلك في إطار حرصه الدائم على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تشهدها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة، والتزامه المستمر بتأمين وتقديم المزيد من المباريات والبطولات العالمية الأخرى.

وأكد عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية أعدت مجموعة من البرامج والتغطيات المواكبة لهذا الحدث الرياضي الهام، وذلك بعد قرار رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي على استاد زعبيل بنادي الوصل، بعد تأهل شباب الأهلي والنصر إلى النهائي، بفوزهما بركلات الترجيح على الجزيرة والعين على التوالي، في الوقت الذي تعتبر كأس الخليج العربي لكرة القدم، إحدى أهم بطولات كرة القدم في الإمارات، نظراً لما تتميز به مباريات هذه البطولة بالندية والحماسة، والمستوى الفني والبدني العالي، إضافة إلى تمتعها بالمتابعة الجماهيرية والإعلامية الواسعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي.

بدوره، أشار حسن حبيب نائب مدير قناة دبي الرياضية، إلى أن جمهور قناة دبي الرياضية، سيتابع ابتداء من اليوم، مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة، عبر فترتين رئيستين، الأولى بداية من الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الإمارات، والثانية من التغطية الخاصة، بدءاً من السابعة مساءً.

وحشدت قناة دبي الرياضية، غداً، نخبة مذيعيها ومراسليها لمواكبة الحدث الرياضي الهام، وذلك من خلال الفترة الأولى، والاستوديو التحليلي من أرضية ملعب المباراة بنادي الوصل بدبي، وستقوم قناة دبي الرياضية، بنقل وقائع نهائي كأس الخليج العربي على الهواء مباشرة، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي عبد الله السعدي.