نهائي الكأس يتحدث لغة الأرقام

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

هناك اتفاق على قوة المواجهة المنتظرة غداً، بين شباب الأهلي، حامل اللقب، والنصر على كأس الخليج العربي، والمقررة على ملعب زعبيل بنادي الوصل، وفي الوقت نفسه، هناك اختلاف في التوقعات حول هوية بطل المسابقة هذا الموسم، تجولنا وسط إحصائيات الفريقين في كأس المحترفين، لنعرض لكم مشوارهم بالأرقام في البطولة، والتي خاض فيها كل منهما 8 مباريات ما بين دور تمهيدي، ودوري الثمانية ونصف النهائي. على الصعيد الهجومي، سجل شباب الأهلي، 16 هدفاً، وهو ضعف ما أحرزه النصر، ووصلت تسديداته على المرمى إلى 46 تسديدة، وبدقة 57.50%، مقابل 37 تسديدة للنصر، بدقة 47.44%،، وتساوى الفريقان في عدد مرات صناعة الأهداف برصيد 10 مرات.

في الجانب الدفاعي، تلقت شباك شباب الأهلي، 7 أهداف، بزيادة هدف عن النصر، الذي حافظ على شباكه نظيفة طوال 5 مباريات، بزيادة مباراة عن منافسه، ووصلت التسديدات على مرماه إلى 32 تسديدة، مقابل 23 على مرمى شباب الأهلي، الذي نفذ لاعبوه 76 افتكاكاً ناجحاً بدقة 61.30%، مقابل 72 افتكاكاً ناجحاً لـ«العميد» بدقة 67.90%.‎

وأما على صعيد التوزيع، فلدى شباب الأهلي 3358 تمريرة ناجحة، بدقة 84.60%، ونفذ لاعبوه 8 عرضيات ناجحة، بدقة 15.20%، وفي المقابل، لدى النصر 2952 تمريرة ناجحة، بدقة 83.70%، ونفذ لاعبوه 27 عرضية ناجحة، بدقة 23.40%،.

وعلى صعيد الانضباط، اكتسب لاعبو النصر 114 خطأ، وارتكبوا 83 خطأ، وتلقوا 10 بطاقات صفراء، وحالتي طرد، مقابل اكتساب لاعبي شباب الأهلي 115 خطأ، وارتكبوا 139 خطأ، وحصلوا على 27 بطاقة صفراء، وبلا حمراء.