«قبلة المعـصم» هدف نيغريدو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تختلف الطرق الاحتفالية التي يمارسها اللاعبون بعد تسجيلهم الأهداف، كثيرون يهدون أهدافهم لأشخاص يحبونهم، أو لأشخاص يحتلون مكانة كبيرة في قلوبهم، وآخرون يشتهرون بحركة معينة، على غرار الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر، الذي اشتهر بتقبيل معصمه الأيمن بعد كل هدف، ويتمنى تكرار هذه الاحتفالية في نهائي كأس الخليج العربي، عندما يظهر مع فريقه أمام شباب الأهلي غداً.

ويحمل معصم نيغريدو وشماً يضم 3 حروف لاتينية، هي «CRJ»، ويرمز حرفا «C» و«R» إلى شقيقيه سيزار وروبن أصغرهم وأكبرهم سناً، وحرف «J» إلى والديه «جوزيه وجوانا»، والوشم اعتراف بالجميل لعائلته، لما كرسته من جهود لسنوات طويلة من أجله وشقيقيه، وفي الوقت نفسه، تذكير لنيغريدو بالمكان الذي جاء منه، وما يعنيه أن يكون لاعب كرة قدم متميزاً.

وقال «إنه تقدير للساعات والجهود التي بذلوها على مر السنين، تخيل ثلاثة أشقاء؟ حمولة من الغسيل بعد كل مباراة! ولكن أيضاً اصطحوبنا إلى جميع المباريات، وبفضلهم أصبحنا لاعبي كرة قدم، والاعتراف بالجميل أقل ما يمكن أن نقدمه لهم»، متمنياً أن يقبل معصمه في النهائي ويتوج مع فريقه باللقب.

حظوظ

وبخصوص حظوظ فريقه في النهائي، يرى نيغريدو أن النصر سيكون في مهمة صعبة، ولكن الحظوظ متساوية بين الفريقين على أرضية الملعب، معرباً عن تفاؤله بتقديم زملائه كل ما عندهم، من أجل هذه اللحظة التاريخية، التي تنتظرها الجماهير منذ آخر تتويج للعميد في 2015، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

5 تحديات

من جهة أخرى، يواجه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، 5 تحديات، عندما يلتقي شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي غداً، في مقدمها تجهيز الحسين صالح لتعويض غياب محمود خميس، الذي يغيب عن المباراة بسبب التزامه بالخدمة الوطنية، ورغم تعوده على أجواء الفريق، فإن الحسين صالح يحتاج إلى التأقلم مع طريقة كرونو.

والتحدي الثاني، إيجاد بديل للظهير الأيمن سعيد سويدان، الموجود مع منتخبنا الأولمبي في تصفيات كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند، وثالثاً اختيار اللاعبين الشباب الثلاثة تحت 20 عاماً الأنسب الذين تفرضهم اللوائح، ورابعاً إيجاد الحلول المناسبة لإيقاف القوة الهجومية لشباب الأهلي، الذي يتصدر الدوري بتسجيل 28 هدفاً، خصوصاً بعد التعاقد مع هداف بني ياس الإسباني بيدرو كوندي، أما التحدي الخامس، فهو قيادة العميد إلى تحقيق لقبه الأول تحت إشرافه.