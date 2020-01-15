474 دقيقة لم تشفع لخواكين في البقاء مع الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

لم تشفع 474 دقيقة من اللعب للمهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز في البقاء محترفا في صفوف فريق الوصل الأول لكرة القدم في الموسم الجاري، إثر قرار إدارة النادي في إنهاء العلاقة معه بالتراضي، بعد تمثيله الفهود في 8 مباريات فقط في خانة اللاعب المقيم، مباراة واحدة في دوري الخليج العربي، ومثلها في كأس الخليج العربي، و6 مباريات في دوري الخليج العربي لتحت 21 عاما، وسجل 3 أهداف، ونال بطاقتين صفراوين.



إعارة ماتيوس

وسبق لإدارة نادي الوصل إعارة البرازيلي ماتيوس إلى النادي العربي في إطار ترتيباتها الفنية لشؤون الإمبراطور خلال فترة الانتقالات الشتوية "الميركاتو"، مع عدم إجراء أي تغيير على صعيد الرباعي الأجنبي المؤلف من البرازيليين، ليما وويلتون وغالفاو، والأكوادوري غايبور.



ودية خورفكان

وعلى صعيد آخر، يخوض فريق الوصل غدا الخميس على ملعبه بزعبيل مباراة ودية وحيدة أمام نظيره خورفكان في إطار استعداداته المتواصلة منذ أيام عدة لاستئناف دوري الخليج العربي بالجولة 13 من الدور الأول.