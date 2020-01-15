كوندي ينتقل إلى شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انتقل المهاجم الاسباني بيدرو كوندي (31 عاماً)، إلى صفوف شباب الأهلي، قبل ساعات من نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم أمام النصر بعد غد الجمعة، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل.

وجاء انتقال كوندي، بعدما أنهى تعاقده مع بني ياس، منهياً مسيرته مع "السماوي"، بعد 18 مباراة في 3 بطولات مختلفة في الموسم الحالي، وسجل خلالها 15 هدفاً، موزعة بين 7 أهداف في الدوري، ومثلهم في كأس الخليج العربي، وهدف واحد في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويعد انتقال كوندي، واحداً من أهم الصفقات خلال فترة القيد الشتوي الحالية، وسيكون إضافة مهمة للقوة الهجومية لشباب الأهلي، والمتصدر حالياً لترتيب دوري الخليج العربي