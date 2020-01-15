نادي الفجيرة يضم أيمن أوسو

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة ضمه للاعب الفرنسي من أصل مغربي أيمن أوسو ضمن فئة "المقيمين "ويجيد أوسو الذي كان في أكاديمية موناكو الفرنسي اللعب في وظيفة الجناح الأيسر حيث يتمتع بقدرات وإمكانات كبيرة بعد انضمامه لتدريبات الذئاب خلال الأيام الماضية ليجد الإشادة من قبل الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة والذي سيتعين به خلال مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعلن شركة كرة القدم بنادي الفجيرة عن هوية المحترف الرابع والذي سيحل مكان الايفواري كواسي مارسيال وتفيد متابعات البيان الرياضي بأن فرصة الغاني ارنست أسانتي محترف الجزيرة السابق تبدو الأكبر لارتداء شعار الذئاب وحال وصلت المفاوضات إلى نهايتها السعيدة سيكون اسانتي بجانب البرازيلي جيفرسون اسيس الذي تعاقد معه النادي أمس الأول خلفاً لليبيري وليام جبور.