بافيز ومارياني يتحديان لرفع كأس الخليج العربي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبر لاعبو شباب الأهلي والنصر عن سعادتهم البالغة بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، معبرين عن سعيهم بقوة لحسم اللقب لفريقهم، لكسب أول ألقاب الموسم الجاري، وأعلن التشيلي استيبان بافيز محترف النصر التحدي لحصد اللقب معرباً عن سعادته بتأهل فريقه إلى النهائي خاصة في ظل العمل الجاد والاحترافي الذي قدمه الفريق طوال الفترة الماضية، وقال: «مستوى الفريق في تصاعد بعد كل مباراة، منذ التحاقي بالنادي كان طموحنا المنافسة على البطولات الثلاث التي نشارك فيها، لكننا رغم خروجنا من بطولة كأس رئيس الدولة، إلا أننا حققنا اليوم أول أهدافنا وهو الوصول لنهائي كأس الخليج العربي، ومازلنا في وضع جيد في المنافسة على الدوري، فالفارق بيننا وبين المتصدر شباب الأهلي هو ست نقاط فقط».

ودعا بافيز جماهير العميد إلى أن تثق في اللاعبين وفي حرصهم على بذل أقصى ما لديهم في كل مباراة.

وأضاف «أؤكد أننا سنقاتل للفوز بالنهائي وأيضاً للوصول إلى أعلى ترتيب في الدوري».

أما السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي فأكد أن شخصية وروح الفريق هي الوقود الذي يوصل فريقه إلى الفوز، وقال «هذا أول نهائي في العام 2020، سعداء بوصولنا إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات المهمة التي ننافس عليها هذا الموسم».

وأضاف مارياني «نتطلع للفوز بالكأس أمام الحضور الكبير لجماهير شباب الأهلي في استاد زعبيل، نحرص دائما على إسعادهم».

ويتربع لاعب الوحدة سبستيان تيغالي على عرش هدافي بطولة كأس الخليج العربي برصيد 32 هدفاً، يليه ريكاردو دي أوليفيرا لاعب فريق الجزيرة والوصل السابق بـ27 هدفاً ثم ماخيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق بـ26 هدفاً.