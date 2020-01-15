3515 دقيقة.. مشاركات توزي وشيوتاني في دورينا

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

اعتلى محترف النصر البرتغالي أنطونيو خوسيه الملقب بـ«توزي»، قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في أندية المحترفين في المسابقات المحلية في النصف الأول من الموسم الجاري، بوقت لعب فعلي بلغ 1775 دقيقة مجموع مشاركته في 20 مباراة، ليستحق لقب اللاعب «الدؤوب» أو الأكثر مشاركة في دورينا على صعيد المحترفين الأجانب، بينما حل محترف العين الياباني شيوتاني ثانياً بوقت لعب فعلي بلغ 1740 دقيقة حصيلة مشاركته في 19 مباراة.

ليما الرابع

وطبقا لإحصائيات لجنة دوري الخليج العربي عن مشاركات اللاعبين في النصف الأول للموسم الكروي الجاري 2019-2020، جاء الكوري الجنوبي شانغ ريم محترف الوحدة في المركز الثالث بوقت لعب بلغ 1710 دقائق مجموع مشاركته في 19 مباراة، وجاء محترف الوصل البرازيلي فابيو دي ليما في المركز الرابع بوقت لعب فعلي بلغ 1667 دقيقة مجموع مشاركته في 19 مباراة، واعتلى الإسباني الفارو نيغريدو محترف النصر المركز الخامس بوقت لعب بلغ 1650 دقيقة حصيلة مشاركته في 18 مباراة، بينما جاء البرازيلي رافائيل دودو محترف خورفكان سادساً بوقت لعب فعلي 1605 دقائق مجموع مشاركته في 18 مباراة.

روبسون الأخير

وحل البرازيلي لوفانور هنريكي محترف شباب الأهلي في المركز السابع بوقت لعب بلغ 1591 دقيقة مجموع مشاركته في 19 مباراة، تلاه محترف حتا الإسباني كريستيان لوبيز في المركز الثامن بوقت لعب 1555 حصيلة مشاركته في 18 مباراة، تلاه محترف النصر الهولندي براندلي بواقع لعب 1547 دقيقة حصيلة مشاركته في 17 مباراة في المركز التاسع، ثم المحترف البرازيلي في صفوف الوصل لوكاس غالفاو في المركز العاشر بوقت لعب فعلي بلغ 1530 دقيقة، وجاء البرازيلي روبسون دي بولا محترف خورفكان في المركز الحادي عشر بوقت لعب فعلي بلغ 1489 دقيقة، حيث شارك في 17 مباراة.