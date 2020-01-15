المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تركز عيون الأندية على مواهب شباب الأهلي في كل فترة انتقالات للكرة الإماراتية، بما فيها الانتقالات الشتوية الحالية، مع توافر النادي على عدد كبير من المواهب الواعدة والنجوم الكبيرة التي ساهمت فيما يحققه الفريق من نتائج إيجابية في الموسمين الماضي والحالي.

استعارة

تدور الأنباء حالياً، عن تقدم نادي الفجيرة بطلب رسمي لاستعارة، عادل وجدان (19 عاماً)، لاعب شباب الأهلي المسجل في فئة مواليد الدولة، والذي خاض مؤخراً فترة معايشة مع نادي برشلونة الإسباني، في الوقت الذي أبدى فيه خورفكان أيضاً، اهتماماً باستعارة خلفان النوبي (21 عاماً)، أحد اللاعبين المواهب في قلعة «فرسان دبي».

فيما يتحدث الكثيرون عن دخول نجمي الفريق الأول أحمد خليل ووليد حسين، رسمياً لفترة الشهور الستة الحرة، والتي تخول للاعب حق الانتقال والتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي، وهناك أنباء عن رغبة أندية من دوري المحترفين في الحصول على خدمات اللاعبين إذا لم يكن خلال فترة القيد الشتوي الحالي، فربما مع انطلاقة الموسم المقبل.

اللافت للنظر أن مطالب أندية الدولة باستعارة لاعبي شباب الأهلي تتزايد من موسم إلى آخر، ورغم انتشار مواهب ونجوم «فرسان دبي» في أكثر من نادٍ، إلا أن الفريق مرشح بقوة في الموسم الحالي، لتحقيق ثلاثية تاريخية أخرى، مع تصدره الحالي لدوري الخليج العربي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشارقة، ونال بالفعل لقب بطل الشتاء الشرفي، مع بقاء جولة واحدة فقط على نهاية الدور الأول، والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد راشد بدبي.

كما تأهل شباب الأهلي للقاء النصر في نهائي كأس الخليج العربي بعد غد الجمعة، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، إلى جانب الصعود إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بفضل وفرة اللاعبين، ومدرب على مستوى عالٍ من الكفاءة، وهو الأرجنتيني رودولفو اروابارينا، والذي أصبح أول مدرب يبلغ نهائي كأس الخليج العربي 3 مرات على التوالي، بعدما فعل ذلك مع الوصل موسم 2017 ـ 2018، ثم قاد الأهلي للفوز بالكأس في الموسم الماضي 2018 ـ 2019، ووصل بالفريق إلى نهائي الموسم الحالي 2019 ـ 2020.