ناصر الفلاسي: صوت العقل دليل صفقات حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد ناصر حسن الفلاسي، مدير فريق حتا، أن «الإعصار» يسعى إلى استثمار الفترة الحالية من أجل إعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للمرحلة المقبلة الحاسمة التي يتطلع الفريق من خلالها لتثبيت أقدامه في دوري المحترفين، موضحاً أن صوت العقل هو دليل صفقات حتا في «الميركاتو» الشتوية . وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، أن فترة الانتقالات الشتوية ستشهد تدعيم الفريق بنحو 3 لاعبين مواطنين من أنديتنا المحلية، موضحاً أنه بعد خروج البرتغالي ريكاردو فالنتي من حسابات الفريق رسمياً، سيكون تدعيم الفريق بمحترف جديد هو خيار مطروح بجانب البرازيلي صامويل روزا الذي انضم إلى معسكر الفريق، وتم الاتفاق على انتقاله، وفي انتظار التوقيع الرسمي.

وأشار الفلاسي إلى أن تدعيم الفريق بمحترف أجنبي ثانٍ قرار مرتبط بمدى حاجة الفريق إلى استقطاب لاعب قادر على تقديم الإضافة المطلوبة في مركز صانع الألعاب أو الجناح حسب الرؤية الفنية للمدرب اليوناني كريستوس كونتيس، إضافة إلى وجود لاعب بديل بمستويات أفضل عن أحد الأسماء الحالية الموجودة في صفوف الفريق.

وذكر أنه تم إلغاء المعسكر الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة لأسباب، أبرزها ضيق الوقت والاقتراب من عودة دوران عجلة قطار الدوري بإقامة الجولة الـ 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، والتي يلتقي فيها حتا مضيفه الوحدة بعد نحو 10 أيام، آملاً الخروج بالمكاسب الفنية المطلوبة من المعسكر الحالي في دبي من أجل تحقيق نتائج إيجابية والعودة لسكة الانتصارات.

وعن موقف حتا تجاه اللاعب الإسباني كريستيان لوبيز، قال الفلاسي إن اللاعب موجود في معسكر الفريق ومنتظم في التدريبات مع زملائه اللاعبين، مشيداً بأجواء المعسكر الداخلي في دبي، والذي يتضمن تدريبات تقام على فترتين في الصباح والمساء، وتم التركيز فيها على عامل اللياقة البدنية بالدرجة الأولى.