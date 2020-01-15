الـ 8 والـ 4 لأغلى الكؤوس 27 الجاري

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، برئاسة حميد الطاير، موعد إقامة قرعة دور الـ 8 «ربع النهائي»، ودور الـ 4 «نصف النهائي»، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتقام 27 من الشهر الجاري في فندق إنتر كونتيننتال فيستفال سيتي دبي، حرصاً على توفير الوقت والجهد أمام الأندية، وعدم تكرار إقامة القرعة عقب كل دور من مراحل المنافسات.

وستقوم لجنة المسابقات بتوجيه الدعوة إلى رابطة المحترفين والأندية المشاركة، ومدربي المنتخبات الوطنية المختلفة، وعدد من النجوم السابقين للأندية المشاركة في القرعة، لإخراج المناسبة بصورة متميزة، كأول حدث في عهد اللجنة الانتقالية .