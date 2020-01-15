«الانتخابات والاستئناف» تعقدان أول اجتماع

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي )

عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة اجتماعها الأول، يوم أمس، في مقر الاتحاد بدبي بحضور المستشار سالم بن بهيان العامري، ومحمد راشد الحفيتي، حمد خميس حمد، عبد الرحمن العامري، عبد الرحمن محمد الشرهان، وشهد الاجتماع كذلك محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وتم خلال الاجتماع تسمية المستشار سالم بن بهيان العامري رئيساً للجنة، ومحمد راشد الحفيتي نائباً للرئيس، وشكر رئيس لجنة الانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على ثقتها واختيارها لأعضاء اللجنة وتكليفها بهذه المسؤولية المهمة.

على صعيد متصل، عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات اجتماعها الأول أمس بحضور مايد محمد جمعة المراشدة، وطارق عبد الرحمن آل صالح، وسالم عبد الله سلطان الحمادي.

وتم تسمية مايد محمد جمعة المراشدة رئيساً للجنة، وطارق عبد الرحمن آل صالح نائباً للرئيس .