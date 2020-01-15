شباب الأهلي ودبا الحصن.. قمة الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستكمل مباريات الجولة العاشرة من دوري الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتين، أهمهما مباراة القمة التي تجمع شباب الأهلي المتصدر برصيد 16 نقطة، وضيفه دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، في مباراة تعتبر الأهم، وسيكون لها ما بعدها في هذه الجولة، التي تشكل مواجهة وصراع مفترق الطرق بين أندية المقدمة، المتصدر ووصيفه، وتترقب فرق البطائح والنصر وخورفكان نتيجة مباراة القمة بين شباب الأهلي ودبا الحصن الليلة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وتجمع المباراة الثانية بين البطائح الثالث برصيد 15 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن دبا الحصن، وضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط، ولم يخسر النمور على مدى أربع مباريات سابقة، انتهت جميعها بالتعادل، في الوقت الذي كان فيه اتحاد كلباء هو المتقدم بالنتيجة، وكانت نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول لمصلحة البطائح بنتيجة 3-1. وقال محمد المرزوقي مدرب فريق نادي دبا الحصن: بلا شك هي مباراة عادية، ونحن هدفنا أن نكون من المنافسين، وسنلعب اليوم بأعصاب هادئة وتركيز عالٍ .