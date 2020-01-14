لا تغيير في أجانب الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

بات في حكم المؤكد عدم إجراء أي تغيير في دائرة المحترفين الأجانب الأربعة لفريق الوصل الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية "الميركاتو" الجارية حاليا في أروقة فرق أندية الإمارات، ما يعني بقاء الأجانب الأربعة، البرازيليين ليما وويلتون وغالفاو، والأكوادوري غابيور، وهذا ما أكده محمد علي العامري المدير التنفيذي للنادي.

طموحات أكبر

وأشار العامري إلى أن هناك قناعة إدارية وفنية بالمردود الذي يقدمه الرباعي الأجنبي مع فريق الوصل في الموسم الجاري، رغم أن مستوى الطموحات أكبر، لكنه مقنع في ظل الظروف التي مر بها الإمبراطور مع بداية الموسم، خصوصا على صعيد دوري الخليج العربي.

19 هدفا

وسجل الرباعي الأجنبي خلال مشاركتهم في مباريات الوصل ضمن دوري الخليج العربي، ما مجموعه، 19 هدفا، 9 بإمضاء ليما، و6 عبر ويلتون، و3 باسم غايبور، وواحد لغالفاو.

على صعيد آخر، يواصل فريق الوصل تدريباته على ملعبه بزعبيل بقيادة مدربه الروماني ريجيكامب، وبمتابعة من إدارة النادي، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف دوري الخليج العربي بجولته الـ 13 الأخيرة من الدور الأول، حيث يواجه الإمبراطور ضيفه اتحاد كلباء 23 الجاري.

16 الجاري

ويتضمن برنامج إعداد الإمبراطور الحالي، خوض مباراة ودية واحدة أمام نظيره خورفكان 16 الجاري في ملعبه بدبي.