النصر: تأخّر التجديد لنيغر يدو لا يعني الاستغناء عنه

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

صرح مصدر مسؤول في إدارة النصر، أن التأخير في التجديد للإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم الفريق، الذي دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، لا يعني أن النصر لا يرغب في خدماته في الموسم المقبل.

وقال المصدر: ملف التعاقدات الجديدة وتجديد العقود مؤجل الخوض فيها إلى ما بعد نهائي كأس الخليج العربي، عدم التجديد لنيغريدو إلى الآن لا يعني أننا في طريق الاستغناء عنه أو عدم رغبتنا به، لا يختلف اثنان حول قيمته في الفريق، هو القائد والهداف، ولكنّ هناك أموراً كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار ونحن بصدد مناقشتها.

وكان «الماتادور» الإسباني قال في تصريحات صحافية أمس، إن مستقبله مع الفريق بيد إدارة النصر وعبر عن استعداده للاستمرار معه في الموسم المقبل بشرط الوصول إلى الاتفاق المناسب مع إدارة العميد. ولعب نيغريدو 19 مباراة مع النصر في الدوري الموسم الماضي سجل فيها 17 هدفا، وفي الموسم الحالي ظهر في 10 مباريات سجل فيها 5 أهـداف.

استقرار

وحول موقف الأجانب في الفريق وإمكانية استبدال لاعب أو أكثر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، أكد المصدر أن العميد يتّجه إلى الإبقاء على الأجانب حفاظا على الاستقرار ودعما لنتائج الفريق الإيجابية التي حققها في الدور الأول، بوصوله إلى نهائي كأس الخليج العربي والارتقاء إلى المركز الثالث في مسابقة الدوري، وقال المصدر: نطمح لتعزيز استقرار الفريق وهذا لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على اللاعبين الأجانب الذين كان لهم دور مميز في النتائج التي تحققت حتى الآن، مبدئيا لا يوجد أي تغيير ونتجه إلى الإبقاء عليهم لأننا راضون لما أظهروه من مستويات رغم تباينها أحياناً.

ووصف المصدر أجانب النصر بالمقاتلين بمن فيهم البرتغالي توزي الذي تعرض لحملة انتقادات واسعة في بداية الموسم قبل أن يتحول إلى ورقة رابحة للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش لما يتميز به من روح قتالية عالية على أرضية الملعب ويرفض الاستسلام بسهولة ورغم انتقاده إلا أنه واصل العمل والاجتهاد وفرض نفسه، مشيرا إلى أنه من خلال الأرقام يعد توزي أحد أفضل اللاعبين في تشكيلة العميد ويحمل فكرا كرويا وتكتيكيا عاليا، وأضاف قائلا: كرة القدم لعبة جماعية والأداء الجماعي الذي يعد ميزة في النصر حاليا أفضل بكثير من المهارات الفردية.

من جهة أخرى، وصفت صحيفة «آس» الإسبانية 17 يناير الجاري، الذي يتزامن مع خوض ألفارو نيغريدو أول نهائي له في الإمارات باليوم المميز لـ«الماتادور»، وعلقت على نهائي النصر وشباب الأهلي قائلة: «17 يناير علامة حمراء في أجندة ألفارو نيغريدو الذي يخوض أول نهائي له في الكرة الآسيوية». ونقلت الصحيفة تصريحا لنيغريدو قال فيه: سنقاتل هذا الموسم من أجل التتويج بكل الألقاب المتاحة أمامنا، التواجد في النهائي يمنحك شعورا بالمتعة، لكنها مهمة صعبة أمام فريق يتصدر الدوري، واستطرد بالقول: مباراة صعبة ولكن في 90 دقيقة كل شيء ممكن.

تأهل

وتحدثت الصحيفة عن دور نيغريدو في تأهل النصر إلى المباراة النهائية بفضل تمريرته الرأسية الحاسمة التي مكنت زميله توزي من اختطاف هدف التعادل في الدقيقة 82 قبل أن ينتزع العميد بطاقة العبور بركلات الترجيح.

وعلق نيغريدو عن لحظة تمريره الكرة إلى توزي قائلا: بعد تمريرة طويلة خلف المدافعين رأيت توزي وهو يأخذ مكانا جيدا قبل أن يصرخ طلبا للكرة فمررتها له بدقة حتى يضربها برأسه داخل المرمـى. وأضاف: هناك ضغوط مستمرة عندما تصل إلى ركلات الترجيح لكن لدينا حارس مرمى جيد يمكن الاعتماد عليه، وكنت أقول لزملائي إن الحظ عامل مهم في هذه المرحلة، وإن كل منا يحتاج إلى الثقة والتركيز، لقد استطعنا قلب تأخرنا بهدف في المباراة إلى تأهل رائع، نحن في وضع جيد ونرغب في المزيد وسنقاتل في هذا الموسم.