استئناف مباريات دوري كرة قدم الصالات اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستأنف مباريات دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بالجولة العاشرة من البطولة، وتشهد مواجهتي الحمرية وضيفه مليحة، وخورفكان مع النصروتستكمل غداً بمواجهتين تجمعان شباب الأهلي ودبا الحصن، ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على البطائح.

وأكد عبدالله الشحي عضو اللجنة التنفيذية مشرف التحكيم، جاهزية جميع الحكام لإدارة مباريات الدور الثاني للبطولة، موضحاً أن حكام الصالات قدموا مستوىً متميزاً في الدور الأول ونطمح لهم الأفضل في الدور الثاني، موجهاً شكره للأندية ومديري ومدربي الفرق واللاعبين على التعاون الكبير مع حكام اللعبة، متمنياً أن يكون التحكيم عند حسن ظن الجميع ولا سيما بدعم ومتابعة اتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة المؤقتة وعلي حمد البدواوي رئيس لجنة التحكيم.