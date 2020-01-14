نجم يكتب لـ«البيان ».. استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات

Ⅶ تمر كرة القدم الإماراتية بمنعطف تاريخي مهم في ظل التحديات المهمة التي يتطلع المنتخبان الوطني الأول والأولمبي لتحقيقها والمتمثلة في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 وأولمبياد طوكيو 2020، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، تستوعب كل هذه الطموحات والتحديات، وتعمل على المعالجة السريعة للأخطاء السابقة، خصوصاً في ظل ضيق الوقت أمامنا لمواجهة التحديات المقبلة.

Ⅶ لاحظنا اعتراض البعض على تولي الصربي إيفان يوفانوفيتش مهمة الإشراف الفني على المنتخب الأول في مقابل تأييد البعض تلك الخطوة، ومن وجهة نظري أنه من الصعب في الوقت الراهن أن نحكم على المدرب حتى نرى أداء «الأبيض» في المباريات الرسمية، ومما لا شك فيه أن المرحلة المقبلة ستشكل ضغطاً كبيراً على اللاعبين والجهازين الفني والإداري لحجم الطموحات المطلوبة منهم بتحقيق نتائج إيجابية والبعد كلياً عن النتائج السلبية، مما يجعل موقفهم ليس سهلاً ولكن ليس مستحيلاً، خصوصاً وأن المباريات المقبلة على ملعبنا وبلوغ نهائيات كأس العالم ليس مستحيلاً في ظل وجود عزيمة وإصرار كبيرين من قبل اللاعبين.

Ⅶ نقطة أخرى تهم الشارع الرياضي أود التطرق إليها، فما شاهدناه بالاجتماع الأخير للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد لكرة القدم مشهد يتكرر، ويمثل خطورة على مستقبل كرتنا، ويتلخص الأمر في إرسال الأندية لممثلين عنها، للأسف معظمهم ليست لديه الدراية الكافية بكرة القدم، ولا نجد لهم دوراً يذكر في العموميات المتعاقبة، وكأن المطلوب منهم أن يقولوا «نعم»، في حين أنهم لابد وأن يكون لهم رأي ودور فعال في تحديد ملامح المستقبل الكروي، ولابد لهذه الجمعيات أن تكون أقوى ولها رأي.

Ⅶ منتخبنا الأولمبي قادر على بلوغ الهدف والتأهل لأولمبياد طوكيو، شريطة العمل على تطوير خط الهجوم الذي يقدم أداء غير مرضٍ مقارنة بخطي الوسط والدفاع الأكثر تنظيماً، وللأسف يتم الاعتماد الكلي في خط الهجوم على لاعب واحد بعيداً عن اللعب الجماعي، ومنتخبنا الوطني ليس بالهين لكن بحاجة لعلاج السلبيات المذكورة.

كلمة أخيرة

بسواعد الشباب في المنتخبين الأول والأولمبي نستطيع أن نبلغ أحلامنا وأن نجعل المستحيل واقعاً، ولا يوجد شيء مستحيل أمام الإرادة والعزيمة والتصميم، ولا يغفل أحد أهمية التخطيط السليم في بلوغ الهدف، لكن للروح القتالية والعزيمة دور كبير في تحقيق الحلم.

* لاعب المنتخب والوصل السابق