العنابي الأكثر نشاطاً في «الميركاتو الشتوي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أصبح الوحدة الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما نجح في إنهاء الصفقة الخامسة، بالتعاقد مع مدافع الجزيرة فارس جمعة الذي وقع على عقود انضمامه للعنابي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس لمدة موسم ونصف في واحدة من الصفقات الجيدة التي من المنتظر أن تساهم في حل المشكلة الدفاعية التي عانى منها الوحدة الموسم الجاري واستقباله لـ 25 هدفاً في 12 مباراة بدوري الخليج العربي وضعته في خانة أضعف دفاع بجانب عجمان واتحاد كلباء خصوصاً وأن فارس جمعة معروف بأنه مدافع مقاتل ويملك خبرات كبيرة سواء مع المنتخب الوطني أو ناديي العين والجزيرة الذي لعب لهما سابقاً، وانضم فارس جمعة إلى تدريبات الوحدة على الفور، إذ سيخضع اللاعب لبرنامج خاص لتجهيزه بدنياً وفنياً من أجل التواجد مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة، فيما لن تكون صفقة جمعة الأخيرة لـ «أصحاب السعادة» بحسب المتابعات، حيث لا يزال النادي يسعى لمزيد من التعاقدات بالإضافة إلى لاعب أجنبي رابع، وهناك عدد من الخيارات التي يدرس النادي التعاقد معها من ضمنها البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق وبنفيكا الحالي.

تجربة مفيدة

ووصف عبد السلام جمعة المشرف العام على فريق الوحدة تجربة بونيودكور الأوزبكي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مساء أول من أمس بـ «المفيدة» خلال فترة التحضيرات الحالية، مؤكداً أن الودية جاءت جيدة بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الذي حرص على الوقوف على إمكانيات جميع العناصر خاصة اللاعبين الجدد والتعرف على قدرات اللاعبين الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سعى لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة أمام فريق جيد للغاية ويستعد لخوض ملحق التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وقال إن عودة إسماعيل مطر نجم وقائد الفريق مهمة للغاية في هذه المرحلة بعد مشاركته في الودية، بالإضافة إلى ظهور أول للوافد الجديد خميس إسماعيل وبقية اللاعبين الجدد، لافتاً إلى أن المهم في التجارب الودية تجهيز اللاعبين خاصة الوافدين الجدد، بينما ستكون الودية القادمة أمام سوون سامسونغ الكوري الجنوبي مختلفة بعض الشيء وسينصب التركيز خلالها بصورة أكبر على الدفع بالتشكيلة الأساسية التي من المتوقع أن يظهر عليها الفريق في المرحلة المقبلة.

شرف

أعرب البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة عن سعادته بالانضمام لصفوف العنابي، وقال إن اللعب للوحدة شرف بالنسبة لي ويعد أكبر تجربة وتحد في حياتي خصوصاً وأن الوحدة واحد من أكبر الأندية في الإمارات ويسعى للتركيز والظهور بأفضل صورة ممكنة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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