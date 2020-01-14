23 لاعباً شاركوا مع «السماوي» في 12 مباراة بالدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

منح الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس فرصة المشاركة لعدد 23 لاعباً خلال الـ 12 جولة الماضية من دوري الخليج العربي ليكون السماوي أكثر فرق المنافسة توزيعاً وتنوعاً للفرص في إشراك اللاعبين ما يمنحه الأفضلية والتميز على بقية الأندية والقدرة على الاستمرار في كل الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهه في بقية مشوار الموسم الحالي، وجاء تنوع فرص اللعب في مباريات الدوري ضمن خطة النادي الذي يعمل على بناء فريق المستقبل بعد أن حرص على التعاقد مع عناصر صغيرة السن في فترة التعاقدات الصيفية الماضية جعلت من السماوي الفريق الأصغر سناً مقارنة بين أندية الدوري، كما أن تنوع المشاركة يمثل تأكيداً على ثقة الجهاز الفني في جميع عناصره وتقارب مستويات اللاعبين، ويعتبر فهد الظنحاني حارس المرمى أكثر اللاعبين مشاركة بتواجده في جميع المباريات محرزاً العلامة الكاملة بالمشاركة لمدة 1080 دقيقة، يليه المهاجم الأسباني بيدرو كوندي الذي ظهر في جميع المباريات أيضا لمدة 1072 دقيقة، وعلى الرغم من الدور المؤثر للقائد فواز عوانة في التشكيلة واعتماد المدرب عليه في وسط الملعب لكن عوانة شارك في 8 مباريات فقط بسبب تعرضه للبطاقات الملونة، فيما يعتبر البرازيلي صموئيل سوزا المولود في سبتمبر من العام 2000 أصغر لاعبي الفريق بعمر 19 عاماً فقط ولكنه حظى بفرصة اللعب في 8 مباريات بجانب مواطنه جواو فيكتور المولود في مارس 2009 والذي شارك في 9 مباريات ما يؤكد أيضا استفادة النادي من التعاقدات في فئة المقيم.

ويغيب عن السماوي 2 من عناصره التي شاركت في الجولات الماضية من الدوري هما الجنوب أفريقي اياندا باتوزي الذي تم إنهاء التعاقد معه، وخالد الظنحاني الذي عاد إلى فريقه الوحدة في منتصف فترة الإعارة للسماوي.