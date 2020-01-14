المادتان 52 و99 ترفعان حرارة «عمومية الكرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مناقشات ساخنة حول التعديلات القانونية على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وذلك في الاجتماعين غير العاديين، أول من أمس في دبي، برئاسة عبد الله الجنيبي نائب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، وتم خلال الاجتماع الأول، والذي تجاوز الثلاث ساعات، اعتماد 55 تعديلاً على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي، وكان الجدل الأكبر حول المادة 52 من النظام الأساسي، والمادة 99 من لائحة الانتخابات، واتفقت الأندية في المادة الأولى، على أن يختار الرئيس المرشح، قائمته من بين مرشحي الأندية لخوض الانتخابات، بعدما رفضت مقترح التعديل بأن يقدم مرشح الرئاسة قائمته مع ملف ترشحه، فيما اتفقت الأندية في المادة 99، على حل مجلس إدارة الاتحاد، حال استقالة رئيس الاتحاد، بعدما رفضت مقترح اختيار رئيس بديل من بين أعضاء المجلس، حال استقالة الرئيس.

12 عضواً

واعتمدت العمومية، المادة 40، والخاصة بعضوية رابطة المحترفين بمجلس إدارة اتحاد الكرة دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات، بعد استقلال الرابطة، والتي أصبحت لها عمومية خاصة بها وبأنديتها، وتصوت داخلياً على قراراتها المرتبطة بالمسابقات المحترفة، واعتمدت العمومية إجراء الانتخابات بالقوائم، على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد، و5 ممثلين لأندية المحترفين، و3 لأندية الدرجة الأولى، و3 أعضاء بالتعيين، ليكون إجمالي مجلس الإدارة 12 عضواً بمن فيهم الرئيس، وعلى أن يكون من بينهم عضو نسائي، وأبدت بعض أندية الدرجة الأولى، اعتراضها على تحديد مقاعد عضويتها بثلاثة أندية فقط، فيما طالب البعض بتحديد شروط واضحة للأعضاء الثلاثة المعينين.

87 %

حضر «العمومية» كل من غانم الهاجري، هشام الزرعوني، علي حمد البدواوي، أمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي، أعضاء اللجنة الانتقالية، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وناصر بن ثعلوب الدرعي، إلى جانب حضور 27 نادياً من ممثلي الأندية، من أصل 31 نادياً أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، شكلوا نسبة 87 % وأكدوا اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

ترحيب

بدأ الاجتماع بكلمة محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة وحضورهم، ثم استعرض معهم جدول الأعمال، عرض إجراءات الاجتماع ودعوة نائب رئيس اللجنة لافتتاح جلسة الاجتماع، حيث ألقى عبد الله الجنيبي كلمة نقل خلالها للحضور تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، مثمناً حرص أعضاء الجمعية العمومية على التواجد في الاجتماع واتخاذ القرارات التي تخدم الكرة الإماراتية وتدفعها إلى الأمام، وبعد ذلك تم التصويت على قائمة التعديلات التي شملت النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.