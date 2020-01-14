طارق الجناحي: نظام القائمة يزيد التجانس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد طارق الجناحي نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم، بتدعيم الأندية لفكرة القائمة في النظام الانتخابي الحديث، والذي يمنح رئيس الاتحاد، القرار في اختيار جزء من فريق عمله، وقال: لابد للقائد أن يتمتع بتلك الصلاحية، لاختيار من يتجانس مع فكره ورؤيته بشكل كبير.

وامتدح الجناحي النتائج التي توصلت إليها «عمومية» اتحاد الكرة، وشكر اللجنة الانتقالية للاتحاد على جهودها في وضع المقترحات ومناقشاتها مع الأندية من خلال ورشة العمل التي سبقت اجتماع العمومية، لإيجاد بنود تصب في مصلحة الأندية والكرة الإماراتية في الفترة المقبلة.