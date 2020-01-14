غانم الهاجري: الأندية خلعت العباءة القديمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية، عمومية اتحاد الكرة أول من أمس، نقلة نوعية في آلية الرياضة، وانتخاباتها وتشريعاتها، ووصفه بـ«الاجتماع الرائع»، وتمنى أن يؤتي ثماره لصالح الكرة الإماراتية، وقال: شهدنا في الاجتماعين، التزاماً واضحاً من ممثلي الأندية، بقانونية الاجتماعات، وتقديم تصوّر للعملية الانتخابية المقبلة، وخلعت الأندية عباءة قديمة في الممارسات الرياضية، ووضح تفهم الكل للنقلة التي يجب أن تشهدها الساحة الرياضية بشكل عام وفي كرة القدم على وجه الخصوص.

وأضاف: الكل اتفق على أهمية القيام بالدور الإيجابي في المرحلة المقبلة، وبعدما تم العمل بنظام الترشح الفردي طوال السنوات الماضية، وكانت هناك إيجابيات وسلبيات، والكل بات راغباً في مواكبة التغيير، ومتفهماً على دعم المرشحين الجدد لعضوية مجلس الإدارة الجديد، لتكوين فريق عمل متجانس.

وأوضح: الانتخابات عن طريق القائمة يتوافق والتشريع الدولي، ونحن عدّلنا نظام الانتخاب الجديد بأسلوب «الكوتا»، والذي يسمح به «فيفا»، والكل متفق على أن هذا الأسلوب يخلق بيئة عمل ناجحة.

وأكمل: فلسفة وآلية الانتخابات، ليس القصد منه تهميش فئة معينة، والأهم أن من يأتي سيبحث عن أفضل فريق عمل، وتوجد الكثير من الجوانب التي يحتاجها الاتحاد، وربما لا تتوافق مع مرشحي الأندية بالنظام الفردي.