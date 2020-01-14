راشد بن حميد: القرارات لمصلحة كرة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة على المشاركة الفاعلة لممثلي الأندية في الجمعيتين العموميتين غير العاديتين اللتين عقدتا أول من أمس، مشيداً بحرص الأندية على إنجاح الاجتماعات التي تخدم المصلحة العامة، ومؤكداً أن التغييرات وجميع القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة الكرة الإماراتية التي تحتاج في هذه المرحلة إلى مزيد من العمل والتعاون والتكاتف.

ودعا رئيس اللجنة الانتقالية إلى متابعة خطوات التطوير في جميع التخصصات الإدارية والقانونية والفنية وغيرها من الأمور التي تساعد على توفير بيئة مناسبة للمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.