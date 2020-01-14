عبد الله الجنيبي: لم يُفرض أي قرار على أحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبد الله الجنيبي نائب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، أن نظام القائمة في الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، يقصد به التوافق للمساعدة في روح العمل، وأشار إلى أن عموميتي اتحاد الكرة، ناقشت التعديلات في 55 مادة، في النظام الأساسي، وفي لائحة الانتخابات، وأشار إلى أن بعض التعديلات كانت قانونية، وأخرى لغوية في صياغة المادة، وأبرز التغييرات كانت على نظام الانتخابات، ليكون بالقوائم بدلاً من الترشيحات الفردية، وأشار إلى أن كل القرارات اتخذت بالتصويت، ولم يتم فرض أي قرار على أحد.

مناقشة

عن طول الفترة الزمنية للعمومية الأولى، رغم إرسال أجندة الاجتماع إلى الأندية منذ أسبوعين، أوضح أن الأندية طلبت مناقشة بنود التعديلات بشكل منفصل، رغم أنه تمت دعوة ممثلي الأندية القانونيين لورشة عمل لمناقشة التعديلات، ولكن البعض لم يحضر، وكانت هناك وجهات نظر من بعض الأعضاء، والذين ارتأوا المرور على عرض بعض النقاط أمام الأعضاء، وقال: المناقشات كانت إيجابية ، لأننا نتحدث عن شكل ونظام جديد، ويجب أن نغطيه بشكل جيد، ونظام القائمة القصد فيه التوافق بأن يكون الفريق يعمل بشكل مكمل لبعضه.

اختلافات

وعن وجود بعض الاختلافات خاصة من بعض أندية الهواة، وعن إمكانية ترشحه لرئاسة رابطة المحترفين في دورتها المقبلة، قال: مسمى أندية الهواة، سيختفي ويستبدل بأندية الدرجة الأولى، وعموماً الاختلاف ظاهرة صحية، وحدث في بعض النقاط، وتم اتخاذ القرار فيها بالتصويت، وكذلك الحال في كل القرارات، ولم تكن هناك قرارات فرضت على أحد، وبالنسبة لأمر ترشحي، فما يزال الوقت مبكراً،، وأنا أسعى لخدمة بلدي في أي مكان، والمهم ليس من يكمل في المنصب، ولكن المهم اجتهاد الكل، و تحقيق المصلحة العامة.