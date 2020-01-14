ناصر اليماحي: القائمة تحل مشكلة الانتخابات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لكرة القدم، أن الانتقال من الانتخابات الفردية إلى نظام القائمة خطوة جيدة، وستحل مشكلة الانتخابات المقبلة في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة المقبلة من 2020 إلى 2024.

وكشف اليماحي أن من أهم الأمور التي شهدت اختلافاً بين أعضاء «العمومية»، كان اختيار الرئيس المرشح لقائمته من بين مرشحي الأندية أعضاء العمومية، ودار الجدل حول إمكانية وجود أكثر من مرشح للرئاسة، وأشار إلى أن «العمومية» قررت منح صلاحية للجنة الانتخابات، بأن تترك للأندية فرصة لمساندة أكثر من مرشح للعضوية في حالة وجود نقص في عدد المرشحين.

وأشاد اليماحي بالتعديل الخاص بأنه في حال استقالة الرئيس لأي سبب ، يتم حل مجلس الإدارة كاملاً، ويتم انتخاب إدارة جديدة، مؤكداً أن رحيل الرئيس يعني رحيل قائمته.