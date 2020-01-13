شباب الأهلي بالأحمر والنصر بالأزرق في نهائي الكأس

المصدر: دبي-ايهاب زهدي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، الاجتماع التنسيقي الفني لنهائي كأس الخليج العربي، والذي يجمع النصر وشباب الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل بإمارة دبي، وتم الاتفاق على ارتداء شباب الأهلي الزي الأحمر الكامل، والنصر الزي الأزرق الكامل.

وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي النصر وشباب الأهلي دبي، وممثل شرطة دبي، ممثل شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الوصل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون النصر على يسار المنصة، وشباب الأهلي على يمينها، وحسب المادة 16 من لائحة المسابقة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على ملعب استاد المباراة الخميس المقبل، ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، وتبدأ الحصة التدريبية لفريق النصر في السابعة مساءً، ويليه فريق شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.

أما المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب المباراة مساء بعد غد، ويبدأ المؤتمر الخاص بالنصر في الرابعة عصراً، ويليه المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي في الرابعة والنصف، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

وتقرر خلال الاجتماع تحديد بوابات الجماهير، التي ستكون مفتوحة ساعتين قبل انطلاق المباراة، وخصصت رابطة المحترفين الإماراتية بوابة لأصحاب الهمم بالقرب من الدرجة الأولى يمين المنصة، وسيكون دخولهم مجاني.

الجدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية، بدأت بيع تذاكر المباراة إلكترونيا منذ أول من أمس، وبإمكان الجماهير حجز المقاعد عبر الموقع الرسمي للتذاكر، كما يمكن للجماهير شراء التذاكر يوم المباراة في الأكشاك المخصصة داخل استاد زعبيل بنادي الوصل بداية من الخامسة مساء، علما أن أسعار التذاكر ستكون 20 درهماً لتذاكر الدرجة الثانية، 50 درهما للدرجة الأولى، ثم 300 درهم لفئة كبار الشخصيات.